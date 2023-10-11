США готовят переброску всех своих сил из Европы в Азию

США должны в кротчайшие сроки начать активно решать вопрос разрастания могущества Китая.Об этом в ходе своей аналитической программы на радио «Говорит Москва» заявил экономист Михаил Хазин, сообщает ИА DEITA.
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