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США готовят переброску всех своих сил из Европы в Азию

США готовят переброску всех своих сил из Европы в Азию

США должны в кротчайшие сроки начать активно решать вопрос разрастания могущества Китая.Об этом в ходе своей аналитической программы на радио «Говорит Москва» заявил экономист Михаил Хазин, сообщает ИА DEITA.

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