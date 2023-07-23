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Апрельская авария стоила КМЗ 400 млн рублей

Апрельская авария стоила КМЗ 400 млн рублей

Апрельская авария стоила КМЗ 400 млн рублей Наталья МарковаКосогорский металлургический завод, входящий в состав Саткинского инвестиционного холдинга, понес значительные убытки из-за аварии, произошедшей на доменной печи N1 в апреле 2023 года.

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