Апрельская авария стоила КМЗ 400 млн рублей Наталья МарковаКосогорский металлургический завод, входящий в состав Саткинского инвестиционного холдинга, понес значительные убытки из-за аварии, произошедшей на доменной печи N1 в апреле 2023 года.
Апрельская авария стоила КМЗ 400 млн рублей Наталья МарковаКосогорский металлургический завод, входящий в состав Саткинского инвестиционного холдинга, понес значительные убытки из-за аварии, произошедшей на доменной печи N1 в апреле 2023 года.
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