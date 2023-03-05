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Варан накричал на партнеров и заставил подойти к фанатам «МЮ» после 0:7 от «Ливерпуля»

Варан накричал на партнеров и заставил подойти к фанатам «МЮ» после 0:7 от «Ливерпуля»

Рафаэль Варан заставил партнеров подойти к фанатам после разгрома от «Ливерпуля» (0:7). После поражения на «Энфилде» часть игроков «Манчестер Юнайтед» сразу направилась в раздевалку.

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