В России реконструируют популярный среди блогеров маяк Анива на полуострове Сахалин. Как рассказал спикер, проектировщики, экологи и инженеры уже приступают к созданию плана по восстановлению объекта, расположенного на скале Сивучья.
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