Дерипаска не увидел перспектив мира на Украине до мая 2025 года

Мира на Украине можно ждать не раньше мая 2025 года, заявил миллиардер Олег Дерипаска. Обсуждение мирного плана Киева на экономическом форуме в Давосе, по мнению бизнесмена, конструктивным не будет, поскольку США там представлены «на высоком уровне», а российской делегации не будет.