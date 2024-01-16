В Кремле отреагировали на якобы изменения в работе Китая с Россией

Россия считает Китай своим важным стратегическим партнером. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что банки КНР начали пересматривать работу с российскими клиентами.
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