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В Кремле отреагировали на якобы изменения в работе Китая с Россией

В Кремле отреагировали на якобы изменения в работе Китая с Россией

Россия считает Китай своим важным стратегическим партнером. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что банки КНР начали пересматривать работу с российскими клиентами.

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