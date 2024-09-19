Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Свежие комментарии

  • Валентин Щербаков
    Надо с этими чухонцами прекратить все взаимоотношения....Больше не добрень...
  • kraft54
    пора прекратить аренду канала,пусть живут на своих болотахБольше не добрень...
  • Лариса шумбасова
    Да поляки это проститутки пожизненные - ложатся под всех , и ничему их жизнь не учитКАК ФАНЕРА НАД ВА...

Пейджерная атака Израиля

Пейджерная атака Израиля

Специально отложил тему на сутки, ждал именно это сообщение, точнее . два сообщения. Угадал, поскольку у диверсии подобного масштаба против противника, назначенного к уничтожению, должно быть продолжение.

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