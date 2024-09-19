Пейджерная атака Израиля

Специально отложил тему на сутки, ждал именно это сообщение, точнее . два сообщения. Угадал, поскольку у диверсии подобного масштаба против противника, назначенного к уничтожению, должно быть продолжение.
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