ЦБ с октября откроет сервис для проверки «чистоты» бизнеса

Речь идет о платформе «Знай своего клиента» для получения данных об уровне риска ИП или юрлица. В частности, база отобразит, есть ли совершенные подозрительные операцииЦентробанк с октября запустит платформу «Знай своего клиента» для получения данных об уровне риска ИП или юрлица.
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