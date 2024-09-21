ЦБ с октября откроет сервис для проверки «чистоты» бизнеса

Речь идет о платформе «Знай своего клиента» для получения данных об уровне риска ИП или юрлица. В частности, база отобразит, есть ли совершенные подозрительные операцииЦентробанк с октября запустит платформу «Знай своего клиента» для получения данных об уровне риска ИП или юрлица.