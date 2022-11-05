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Свечников сделал 2 передачи в матче с «Баффало» и стал 3-й звездой. У него 8+5 в 11 играх

Андрей Свечников сделал 2 передачи в матче с «Баффало» и стал 3-й звездой. Российский нападающий помог «Каролине» обыграть «Сэйбрс» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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