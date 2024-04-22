Что произойдет с организмом, если есть 5 грецких орехов каждый день

Грецкий орех – один из самых полезных продуктов. Это подтверждено известными учеными во всем мире. Польза грецких орехов при регулярном употреблении Укрепление иммунитета и сопротивляемости инфекционным болезням.
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