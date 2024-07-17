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Русская весна

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Блогер из Дагестана растоптал и оплевал православный крест в прямом эфире (ВИДЕО)

Блогер из Дагестана растоптал и оплевал православный крест в прямом эфире (ВИДЕО)

Подонок из Дагестана растоптал и оплевал православный крест во время стрима, оскорблял христиан, а в извинении заявил, что они в этом виноваты.

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