Вратарь забил чудо-гол из своей штрафной – ВИДЕО

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» В футбольном матче 5-й лиги Англии между командами «Гейтсхед» и «Харрогейт» состоялся чудо-гол, а его автором стал голкипер, который нанес результативный удар из собственной штрафной.