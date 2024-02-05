Российские теннисистки поднялись в рейтинге WTA

Выход в финал престижного турнира в австрийском Линце позволил Екатерине Александровой снова войти в первую двадцатку рейтинге Всемирной женской теннисной ассоциации, обновленная версия которого была опубликована на официальном портале организации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии