Питрәч районы кешесе махсус хәрби операциягә багышланган мобиль музей оештырган

Чыты авылы Мәдәният йорты директоры Миңнур Шәмсетдинов үз проектын гамәлгә ашырырга кереште, аның кысаларында ул балаларны шәхси музеендагы хәрби экспонатлар белән таныштыру өчен үзенең «ГАЗ-69» машинасында авылларга барачак.
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