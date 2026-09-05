MNQ 15M: Sell-Side Liquidity Sweep Before a Rally Into 29,700? Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CME_MINI:MNQ1! musticmj MNQ is consolidating around 29,525 after rejecting the upper M30 fair value gap.
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