БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Мир без ООН, Уолл-стрит вместо Белого дома. Что еще может быть после выборов в США

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Владимир Васильев: Трамп вернется во власть только с развязанными руками Ирина Гусева На фото: экс-президент и кандидат в президенты от Республиканской партии США Дональд Трамп (Фото: AP/TAСС) Материал комментируют: Владимир Васильев Понижение уровня дипломатических отношений с США и даже полный их разрыв теоретически возможны при нынешнем поведении Вашингтона.

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