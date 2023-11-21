Мир без ООН, Уолл-стрит вместо Белого дома. Что еще может быть после выборов в США

Владимир Васильев: Трамп вернется во власть только с развязанными руками Ирина Гусева На фото: экс-президент и кандидат в президенты от Республиканской партии США Дональд Трамп (Фото: AP/TAСС) Материал комментируют: Владимир Васильев Понижение уровня дипломатических отношений с США и даже полный их разрыв теоретически возможны при нынешнем поведении Вашингтона.