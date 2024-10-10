Психолог назвал Муцениеце “слабохарактерной истеричкой”

Агата Муциенеце с детьми. Фото peopletalk.ruПсихоаналитик Ирина Смолярчук, руководитель Антикризисного психологического центра, в интервью «Радио 1» прокомментировала судебное разбирательство между Агатой Муцениеце и Павлом Прилучным, связанное с вопросами опеки над их детьми и размером алиментов.
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