Психолог назвал Муцениеце “слабохарактерной истеричкой”

Агата Муциенеце с детьми. Фото peopletalk.ruПсихоаналитик Ирина Смолярчук, руководитель Антикризисного психологического центра, в интервью «Радио 1» прокомментировала судебное разбирательство между Агатой Муцениеце и Павлом Прилучным, связанное с вопросами опеки над их детьми и размером алиментов.