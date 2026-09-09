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Грибы, ИИ и новые материалы. Какие разработки ученых Алтая могут изменить регион

Грибы, ИИ и новые материалы. Какие разработки ученых Алтая могут изменить регион

Вице-губернатор Юрий Абдуллаев — о том, почему бизнесу нужен "заказ на будущее" и как сохранить культурное наследие края Алтайский край принял активное участие в XIII Международном форуме "Технопром-2026", прошедшем в Новосибирске, где презентовал ряд перспективных научно-технических разработок.

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