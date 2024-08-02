Маркетплейсы могут приравнять к торговым сетям

Минпромторг считает необходимым приравнять маркетплейсы к торговым сетям, а также запретить компаниям привлекать самозанятых к работе, пишут «Ведомости» со ссылкой на законопроект, регулирующий работу маркетплейсов, разработанный Минпромторгом.