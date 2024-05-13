РБК опубликовал инструкцию по оформлению социальной пенсии в 2024 году

Социальная пенсия представляет собой выплату, осуществляемую за счет федерального бюджета и направленную на поддержку инвалидов, граждан, лишенных возможности трудиться, а также людей, не имеющих права на страховую пенсию по разным причинам.
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