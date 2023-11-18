РИАН: Декларация лидеров АТЭС не содержит упоминания Украины и Израиля

Итоговая декларация, которая была принята главами делегаций государств, прибывших на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), не содержит в своем тексте упоминания Украины и конфликта, разгоревшегося между Израилем и Палестиной.