РИАН: Декларация лидеров АТЭС не содержит упоминания Украины и Израиля

Итоговая декларация, которая была принята главами делегаций государств, прибывших на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), не содержит в своем тексте упоминания Украины и конфликта, разгоревшегося между Израилем и Палестиной.
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