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Царьград

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Русские бойцы скрытно преодолели 15 км к глубине обороны ВСУ под Суджей

Русские бойцы скрытно преодолели 15 км к глубине обороны ВСУ под Суджей

Русские бойцы, пройдя 15 км по трубопроводу, неожиданно для противника вышли вглубь обороны ВСУ в районе Суджи.

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