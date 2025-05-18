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Аэродром ВСУ под ударами "Гераней". Армия России побила собственный рекорд

Аэродром ВСУ под ударами "Гераней". Армия России побила собственный рекорд

Ночью 18 мая российская армия атаковала Украину рекордным за время конфликта количеством ударных дронов.

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Комментарии
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Молодцы!... Красавцы!... Куча БПЛА направлена по бандерлогам!... А можно узнать результат этого налёта?... Чего и сколько уничтожено, сколько хохломразей - особенно вышестоящих - убито... Высокие слова о достижениях при отсутствии реальных цифр о достижениях - это всего лишь слова... И если БПЛА взорвался при ударе о стену цеха/бункера/дома - то это всего лишь пшик и не более... Уж простите, но ве бодрые доклады наших блогеров/журналистов - это только бодрые доклады и ничего более...
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10 час.
Юрий Золотарев
МОЧИТЬ  БАНДЕРОВСКУЮ  ГАДИНУ!!!
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9 час.
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