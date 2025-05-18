Аэродром ВСУ под ударами "Гераней". Армия России побила собственный рекорд

Балу -

Молодцы!... Красавцы!... Куча БПЛА направлена по бандерлогам!... А можно узнать результат этого налёта?... Чего и сколько уничтожено, сколько хохломразей - особенно вышестоящих - убито... Высокие слова о достижениях при отсутствии реальных цифр о достижениях - это всего лишь слова... И если БПЛА взорвался при ударе о стену цеха/бункера/дома - то это всего лишь пшик и не более... Уж простите, но ве бодрые доклады наших блогеров/журналистов - это только бодрые доклады и ничего более...