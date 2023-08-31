Новый паркетник IM LS6: третья модель и 800 вольт

Новый паркетник IM LS6: третья модель и 800 вольтАвтомобильная марка IM (то есть Intelligence in Motion) — это совместное детище китайского концерна SAIC (64% акций), интернет-гиганта Alibaba и администрации шанхайского района Пудун (по 18% акций).
Новый паркетник IM LS6: третья модель и 800 вольтАвтомобильная марка IM (то есть Intelligence in Motion) — это совместное детище китайского концерна SAIC (64% акций), интернет-гиганта Alibaba и администрации шанхайского района Пудун (по 18% акций).
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