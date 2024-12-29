Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 839 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Константин Беляев
    Так же, как и в других головных уборах: фуражках, беретах, панамах и зимних шапках, которые носил.Для чего советски...
  • Гулька
    Выслать ВСЕХ сразиатов немедленно, при этом у граждан отобрать паспорта и лишить гражданства, отобрать все накопленно...Россия становится...
  • саша дмитренко
    нашел  кому  веритьПольза штрафов, н...

Россия становится удобной для ударов изнутри: Мы сами расставляем для себя ловушки. Повсюду

Россия становится удобной для ударов изнутри: Мы сами расставляем для себя ловушки. Повсюду

Россия становится удобной мишенью для террористических ударов изнутри. Мы сами расставляем для себя ловушки, причём повсюду, заметил Александр Малькевич.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
МП
Михаил Пантюхин
Бардак в России создали с этими ржавыми лоббисты-предатели,  путем безконтрольного въезда,  никто не сми, ни власть и не тем более лоббисты не могут сказать, а сколько этой ржавой &quot;братии&quot; в России,  состоящей из &quot;граждан&quot; купившим паспорта РФ,  легалов (ага, верю, всё покупают, а чиновники бабло делят!) и нелегалов. Их количество от 6 000 000 до 18 000 000 в России,  включая всех! Теракты , думаю, будут продолжаться, ведь здесь их 2,3 а может и 5 армий! Эти ржавые уже даже не стесняются говорить, что они бл... здесь &quot;хозява&quot;. Русских/россиян обзывают &quot;фашистами&quot;, особенно бородачи, эти  мрази не боятся законов, полицию, не говоря о том, что полиция сама себя иной раз не может защитить, что &quot;говорит&quot; этим ржавым ублюдкам, что власть России слаба, что даёт им &quot;право&quot; на всё &quot;чо хочу и делаю&quot;, почему этих ваххабитов из засразии и закавказья не нейтрализуют на месте преступления, как например ФСБ, почему полиция боится применять ПМ, или мвдешная бюрократия запретила!!!???Тут господин из ГД высказался, что этих мразей завозить сюда из-за &quot;переживаний верховных баев&quot; из засразии, что эти дикие могут их снести вместе с их дворцом, о как!!! А русских/россиян можно грабить, убивать, насиловать, терроризировать!!!!??? Я понимаю, что все-таки ГД РФ приняла много законов по жёсткому контролю за этими зверями и зверька и, но опять же, вопрос, а если это уже почти поздно? Если завтра эта ржавая армия, вооружённая, профинансированная англосаксами что б они сдохли суки позорные,  даст сигнал, что делать будем с этим ржавым бантом!!!??? Мужики русские почти без оружия и вилы тоже не взяли! Короче а..уеть!!!!
Ответить
48 мин.
Evgenija Palette
Особенно, если &quot;слили&quot; не за &quot;просто так&quot;... Что, скорее всего - 100 %... ПРОДАЛИ И БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ И ЕЕ НАРОДА...
Ответить
34 мин.
Гулька
Выслать ВСЕХ сразиатов немедленно, при этом у граждан отобрать паспорта и лишить гражданства, отобрать все накопленное имущество и под зад коленкой в родной кишлак...
Ответить
9 мин.

Картина дня

наверх