Россия становится удобной для ударов изнутри: Мы сами расставляем для себя ловушки. Повсюду

МП

Михаил Пантюхин

Бардак в России создали с этими ржавыми лоббисты-предатели, путем безконтрольного въезда, никто не сми, ни власть и не тем более лоббисты не могут сказать, а сколько этой ржавой "братии" в России, состоящей из "граждан" купившим паспорта РФ, легалов (ага, верю, всё покупают, а чиновники бабло делят!) и нелегалов. Их количество от 6 000 000 до 18 000 000 в России, включая всех! Теракты , думаю, будут продолжаться, ведь здесь их 2,3 а может и 5 армий! Эти ржавые уже даже не стесняются говорить, что они бл... здесь "хозява". Русских/россиян обзывают "фашистами", особенно бородачи, эти мрази не боятся законов, полицию, не говоря о том, что полиция сама себя иной раз не может защитить, что "говорит" этим ржавым ублюдкам, что власть России слаба, что даёт им "право" на всё "чо хочу и делаю", почему этих ваххабитов из засразии и закавказья не нейтрализуют на месте преступления, как например ФСБ, почему полиция боится применять ПМ, или мвдешная бюрократия запретила!!!???Тут господин из ГД высказался, что этих мразей завозить сюда из-за "переживаний верховных баев" из засразии, что эти дикие могут их снести вместе с их дворцом, о как!!! А русских/россиян можно грабить, убивать, насиловать, терроризировать!!!!??? Я понимаю, что все-таки ГД РФ приняла много законов по жёсткому контролю за этими зверями и зверька и, но опять же, вопрос, а если это уже почти поздно? Если завтра эта ржавая армия, вооружённая, профинансированная англосаксами что б они сдохли суки позорные, даст сигнал, что делать будем с этим ржавым бантом!!!??? Мужики русские почти без оружия и вилы тоже не взяли! Короче а..уеть!!!!