На юге России 346 тысяч потребителей остаются без света

Электроснабжение в южных регионах России полностью восстановят в среду, в настоящий момент без света остаются 346 тысяч потребителей, сообщил в эфире телеканала «Россия-24» глава Минэнерго Николай Шульгинов.
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