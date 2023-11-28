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На юге России 346 тысяч потребителей остаются без света

На юге России 346 тысяч потребителей остаются без света

Электроснабжение в южных регионах России полностью восстановят в среду, в настоящий момент без света остаются 346 тысяч потребителей, сообщил в эфире телеканала «Россия-24» глава Минэнерго Николай Шульгинов.

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