Куда сходить: интересные мероприятия 29 февраля в Крыму

КОНЦЕРТ СЦКиИ (Севастополь, ул. Ленина, 25) «Вечер. Музыка. Кино», 12+ 29 февраля, 18:30. Прозвучат мелодии из фильмов Леонида Гайдая и таких шедевров советского времени, как: «Раба любви», «17 мгновений весны», «Обыкновенное чудо», «Служебный роман», «Тегеран 43».
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