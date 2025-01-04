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Царьград

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Неудачная клятва: Камала Харрис оговорилась при верности флагу США

Неудачная клятва: Камала Харрис оговорилась при верности флагу США

В Капитолии вице-президент США Камала Харрис допустила оговорку, произнося клятву верности флагу. Она начала с неверных слов: "Я клянусь в верности Соединенным, Соединённым Штатам Америки", не исправив ошибку дальше.

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