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За рулем

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Эксперты объяснили, почему в России производство шин сократилось на 10% за год

Эксперты объяснили, почему в России производство шин сократилось на 10% за год

Отечественные производители на 10% сократили производство шин. Если средняя цена на бюджетные варианты летней резины за 2023 год снизилась незначительно, то шины премиум-класса подорожали существенно – на 34,2%.

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