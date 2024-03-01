Эксперты объяснили, почему в России производство шин сократилось на 10% за год

Отечественные производители на 10% сократили производство шин. Если средняя цена на бюджетные варианты летней резины за 2023 год снизилась незначительно, то шины премиум-класса подорожали существенно – на 34,2%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии