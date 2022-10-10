Сообщается о ракетных ударах по объектам противника в Тернополе, Днепропетровске и Полтавской области

Продолжают приходить сводки о нанесении ударов по контролируемым киевским режимом объектам. Несколько часов назад пришла информация о нанесении ударов по объектам противника в Запорожье, Днепропетровске, Павлодаре и Киеве.
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