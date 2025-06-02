В Иркутске водители камнями заблокировали люки вылетов атаковавших Сибирь БПЛА

В Иркутской области очевидцы, заметившие запуск вражеских дронов из фуры, не думая об опасности, мгновенно среагировали — они залезли на автомобиль и, рискуя жизнью, попытались помешать вылету дронов-камикадзе, направленных на атаку военного аэродрома.
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