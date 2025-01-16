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Живая Кубань

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  • svobodaalex
    то есть того кто дал команду вывести танкеры в море под шторм расстреливать не будут? тогда может скажут кто этот умник?Путин раскритиков...
  • ИРИНА МАЛЫШЕВА
    Звери в зоопарке уже давно бы съели, городское руководство плохо работает . При ввозе ,дать указание продавцам, куда ...Жадность продавцо...
  • Лариса Галахова
    А зачем вообще живые ели пилить ради нескольких дней праздника? Считаю это аморальным. Достаточно искусственной ёлочк...Жадность продавцо...

В Минздраве Кубани рассказали, сколько участников ликвидации ЧС на Черноморском побережье обратились за помощью к врачам

В Минздраве Кубани рассказали, сколько участников ликвидации ЧС на Черноморском побережье обратились за помощью к врачам

В Минздраве Кубани рассказали, сколько участников ликвидации ЧС на Черноморском побережье обратились за помощью к врачамВ городской больнице Анапы сформирован медицинский штаб по координации оказания медицинской помощи участникам ликвидации ЧС, развернуто 14 резервных коек с подачей кислорода на случай экстренного поступления пациентов с признаками отравления парами нефтепродуктов.

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