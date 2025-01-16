В Минздраве Кубани рассказали, сколько участников ликвидации ЧС на Черноморском побережье обратились за помощью к врачам

В Минздраве Кубани рассказали, сколько участников ликвидации ЧС на Черноморском побережье обратились за помощью к врачамВ городской больнице Анапы сформирован медицинский штаб по координации оказания медицинской помощи участникам ликвидации ЧС, развернуто 14 резервных коек с подачей кислорода на случай экстренного поступления пациентов с признаками отравления парами нефтепродуктов.