В Минздраве Кубани рассказали, сколько участников ликвидации ЧС на Черноморском побережье обратились за помощью к врачам

В Минздраве Кубани рассказали, сколько участников ликвидации ЧС на Черноморском побережье обратились за помощью к врачамВ городской больнице Анапы сформирован медицинский штаб по координации оказания медицинской помощи участникам ликвидации ЧС, развернуто 14 резервных коек с подачей кислорода на случай экстренного поступления пациентов с признаками отравления парами нефтепродуктов.
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