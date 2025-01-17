СКР: 845 наемников из 55 стран привлекаются к уголовной ответственности

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Российские следователи привлекают к уголовной ответственности почти 850 иностранных наемников, участвовавших в боевых действиях в рядах украинских вооруженных формирований, сообщили в Следственном комитете России.
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