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СКР: 845 наемников из 55 стран привлекаются к уголовной ответственности

СКР: 845 наемников из 55 стран привлекаются к уголовной ответственности

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Российские следователи привлекают к уголовной ответственности почти 850 иностранных наемников, участвовавших в боевых действиях в рядах украинских вооруженных формирований, сообщили в Следственном комитете России.

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