Выставку вооружений «АРМАДА» в Киеве анонсировали в афише - потом был удар Днём 24 июля российские войска нанесли удар баллистическими рак.
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Выставку вооружений «АРМАДА» в Киеве анонсировали в афише - потом был удар Днём 24 июля российские войска нанесли удар баллистическими рак.
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