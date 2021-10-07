Донбасс Сегодня

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Арестован техасский стрелок, который ранил четырех человек, в том числе беременную женщину

Арестован техасский стрелок, который ранил четырех человек, в том числе беременную женщину

Полиция Арлингтона (штат Техас, США) задержала подозреваемого в стрельбе в школе Тимбервью. Об этом вечером в среду, 6 октября, Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.

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