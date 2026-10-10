«Краснодар» нарушил регламент РПЛ перед матчем с «Зенитом», игра под угрозой срыва

Матч десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и петербургским «Зенитом» может не состояться из-за того, что представители краснодарского клуба нанесли на поле изображение быка, что запрещено правилами.
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