Самые крупные извержения вулканов в XXI веке

По разным подсчетам, на Земле насчитывается от 1000 до 1500 активных вулканов. Различают действующие, то есть постоянно или периодически извергающиеся, уснувшие и потухшие вулканы, об извержении которых нет исторических данных.
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