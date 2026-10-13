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Царьград

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Нефть дорожает — рынок "нестабилен". Планы Трампа по снижению мировых цен могут сорваться

Нефть дорожает — рынок "нестабилен". Планы Трампа по снижению мировых цен могут сорваться

Цены на нефть вновь демонстрируют резкий скачок. Трампу грозит срыв планов по снижению мировых цен.В понедельник мировые цены на нефть поднялись до максимальных значений почти за две недели.

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