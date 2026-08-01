❗️⚡️Контейнеровоз «Янина», принадлежащий компании FESCO (входит в контур «Росатома»), затонул в Чёрном море в результате атаки двух БЭК, сообщили в «Росатоме».
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❗️⚡️Контейнеровоз «Янина», принадлежащий компании FESCO (входит в контур «Росатома»), затонул в Чёрном море в результате атаки двух БЭК, сообщили в «Росатоме».