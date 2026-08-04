Kimberly-Clark объявила о планах производства туалетной бумаги из листьев геспералоэ

Американская компания Kimberly-Clark, производитель бумажных полотенец Scott, туалетной бумаги Cottonelle и подгузников Huggies, объявила о разработке технологии изготовления бумажной продукции из волокон листьев растения геспералоэ.
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