В МИД РФ назвали «нереалистичной» идею немедленного отказа от ядерного оружия и объявлением его вне закона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Госдума РФ разреш...
- В Финском заливе ...
- АК ВС РФ ударили по ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым