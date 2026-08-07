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Калужские новости

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Калужский суд вынес приговор участнику убийства на Советской улице

Калужский суд вынес приговор участнику убийства на Советской улице

Нападавшие нанесли жертве не менее 14 ударов. Один из участников подписал контракт с вооруженными силами, другого приговорили к 11 годам колонии строгого режима и выплате 250 тысяч рублей матери погибшегоВынесен приговор одному из участников убийства, случившегося вечером 6 января 2025 года возле остановки у дома №36 по Советской улице в Калуге.

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