Калужский суд вынес приговор участнику убийства на Советской улице

Нападавшие нанесли жертве не менее 14 ударов. Один из участников подписал контракт с вооруженными силами, другого приговорили к 11 годам колонии строгого режима и выплате 250 тысяч рублей матери погибшегоВынесен приговор одному из участников убийства, случившегося вечером 6 января 2025 года возле остановки у дома №36 по Советской улице в Калуге.