«А ты точно наша мама? А Алла тогда кто?» — в сети обсуждают знакомство детей Пугачевой с суррогатной матерью

Алла Борисовна стала мамой Лизы и Гарри посредством современных технологий. Женщина и не скрывает, что ей пришлось прибегнуть к помощи суррогатной матери, ведь вся страна прекрасно понимает, что в возрасте она не стала бы так рисковать.
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