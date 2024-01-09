Израиль привел в ужас администрацию США, пообещав еще год войны в Газе

Бравада генералов стоит жизней как мирным палестинцам, так и бойцам ЦАХАЛ Евгений Берсенев Фото: AP/TASS Военная операция в Секторе Газа может растянуться на весь 2024 год, заявил начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви во время посещения войск, размещенных на Западном берегу реки Иордан, сообщает портал Ynet.
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