Израиль привел в ужас администрацию США, пообещав еще год войны в Газе

Бравада генералов стоит жизней как мирным палестинцам, так и бойцам ЦАХАЛ Евгений Берсенев Фото: AP/TASS Военная операция в Секторе Газа может растянуться на весь 2024 год, заявил начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви во время посещения войск, размещенных на Западном берегу реки Иордан, сообщает портал Ynet.