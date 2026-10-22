Анастасия Балтер заявила, что доучивается в вузе, помогает бойцам СВО и призвала не верить сплетням о ее разгульном образе жизниБывшая участница «Дома-2» Анастасия Балтер сообщила в своих соцсетях, что подала документы для участия в конкурсе на должность мэра Уфы.
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