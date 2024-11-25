Парфенчиков представил проект возведения очистных сооружений в Сегеже

Проект был представлен на заседании Комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера в рамках Дней Карелии в Совете Федерации Артур Парфенчиков поблагодарил руководство Комитета за внимание к вопросам модернизации коммунального хозяйства в республике, личное участие в оценке текущей ситуации и предлагаемых решений на объектах инфраструктуры в г.