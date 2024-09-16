Быстрая и тихая пандемия начала атаковать взрослых и детей: новый бессимптомный вирус со сложным течением – моментально заражает Ольга БезродняяВ России обнаружен новый штамм коронавируса, который вызывает обеспокоенность среди медиков и экспертов.
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