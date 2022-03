Азитромицин не предотвращает хрипы у детей с респираторно-синцитиальным вирусом

В новом исследовании, опубликованном в журнале New England Journal of Medicine, ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета (Washington University School of Medicine) обнаружили, что среди младенцев, госпитализированных с респираторно-синцитиальным вирусом (РСВ), не было никакой разницы в количестве хрипов у детей, получавших азитромицин, по сравнению с теми, кто получал плацебо.