"Струсили". Музыкант Джанго высказался о знаменитых артистах-предателях

"Струсили". Музыкант Джанго (Алексей Поддубный) высказался о знаменитых артистах-предателях. Какую культуру представляют "испуганные патриоты"?В рамках интервью проекту "Так сказать" (интернет-издание "Абзац") отечественный музыкант Алексей Поддубный, известный под псевдонимом Джанго, высказал своё отношение к либеральным артистам, осудившим СВО и сбежавшим из России.