В соединениях и воинских частях армейского корпуса Черноморского флота проводится вакцинация молодого пополнения

Вакцинация проводилась только после осмотра военнослужащего терапевтом с измерением давления и температуры тела, а также подписания согласия на добровольное введение компонентов препарата.
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